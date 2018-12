« Moksi Dansi. Un métissage de danses en pays aluku »

« Moksi pour métissage. Dansi, danse. Mêler les rythmes aluku aux danses modernes, c’était le pari lancé par le Parc amazonien lors du Festi Maroni, organisé à Maripa-Soula pour fêter ses dix ans. Moksi Dansi revient sur ce moment fort de création artistique entre quelques-uns des nombreux talents du département.

A l’écran on découvre ainsi, venus du littoral : Yohan Faubert, danseur de hip-hop et de claquettes, Mo Cho, dancehall king, Anccy Clet, tanbouyen. Avec eux, Sisley Loubet, danseuse internationale originaire de Guyane et qui évolue, entre autres, avec Rihanna et Beyonce.

A Maripa-Soula, ils retrouvent Claude Balance et Firmin Agouti, percussionnistes et danseurs businengue ainsi que Thomas Doudou, président de Mi Sa Libi, association de danses traditionnelles aluku. « On va voir comment on va essayer de mixer tout ça, explique ce dernier. C’est une première pour nous ! »

Mixer tout ça, ce n’est, visiblement, pas évident. Surtout en quatre jours seulement ! D’autant plus que les danseurs traditionnels aluku n’ont pas pour habitude de compter les pas. Contrairement à l’académique Sisley Loubet !

Moksi dansi retrace le travail des danseurs mais donne aussi un coup de projecteur sur le marché artisanal du Maroni cette année-là : les expositions des artisans, la confection de tenues inspirées de l’art tembe, le battle de danse des enfants de la commune… Une jolie balade à Maripa-Soula ».