«Meurtres à … Cayenne» en tournage durant trois semaines

Le tournage de la collection « Meurtre à …. » de France 3 fait escale en Guyane. «Meurtres à Cayenne» sera réalisé par Marc Barrat et son tournage est prévu du 17 juillet au 13 août.

Meurtres à Cayenne d’un budget de « 1,9 millions d’euros » s’inscrit dans la collection à succès des «Meurtres à …» lancée en 2013 et diffusé sur France 3. Cette série de téléfilms policiers de 90 minutes se déroule à chaque fois dans une ville française ou région différentes.

Ainsi il a été question de Meurtres à Grasse, Avignon, Guérande, Dunkerque, Aix-en-Provence, Dunkerque, Martinique etc ….et maintenant en Guyane. En effet le tournage débute ce mercredi 17 juillet et se terminera le 13 août.

«Ce polar des familles «Meurtre à …» est un rendez-vous incontournable de la chaîne France 3 car le nombre de téléspectateurs est important avec une moyenne de 4 millions de téléspectateurs (…) le polar se déroule toujours en région avec un duo de policiers, un homme, une femme qui enquêtent. Le premier meurtre est toujours lié à une légende de la région» narre le réalisateur Marc Barrat qui s’est vu confier le projet Meurtres à Cayenne par la boite de production Eloa Prod dirigée par France Zobda et Jean-Louis Monthieux.

« La boite de production Eloa Prod a produit Meurtres en Martinique, à la Réunion et en Polynésie et cet été c’est la Guyane (…) le téléfilm est un unitaire de 90 minutes, co-écrit par Sabine Labadie et Apsita Berthelot. Le téléfilm sera tourné en 21 jours à Awala-Yalimapo, aux Iles-du-Salut et à Cayenne» nous a expliqué Marc Barrat le réalisateur du long métrage Orpailleur.

« La télé c’est différent car il faut tourner vite, 21 jours pour faire 90 minutes alors que mon long métrage de 90 minutes a été tourné en 35 jours» précise t-il.

« J’ai une équipe de 40 personnes composée de 25 techniciens guyanais et 15 techniciens parisiens. Au niveau du casting ce seront des acteurs de téléfilms comme Philippe Caroit qui aura le rôle principal, Nadège Beausson (Plus belle la vie), Anne Caillon (Demain nous appartient)» annonce Marc Barrat qui réalisera donc son premier téléfilm.

«J’ai aussi réuni toute ma petite bande de comédiens guyanais sur le projet» tels que Stany Coppet, Ricky Tribord, Gregory Alexander, nous a précisé Marc Barrat également président de l’association guyanaise GCAM qui pilote le festival bi-annuel La toile des palmistes ainsi que le bureau d’accueil des tournages de la Collectivité territoriale de Guyane. Par ailleurs d’autres projets sont dans les cartons comme la Maison du Cinéma encore en étude de faisabilité.

Mais pour l’heure, place à l’action de « Meurtres à Cayenne » qui se déroulera ce mercredi 17 juillet à Mana et le 18 juillet à Awala-Yalimapo.