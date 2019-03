Ce film de Marion Cuerq et Elsa Moley sera projeté vendredi 29 mars à 20h30 au cinéma l’Eldorado à Cayenne dans le cadre du festival Alternayana.

« On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Pour l’Humanité et pour la Nature. Et si tout commençait … par l’enfance ? Car la violence de notre société prend racine dès nos premiers pas. Menaces, punitions, gifles, fessées, viennent s’inscrire dans le quotidien, comme une banalité inhérente à l’enfance … Au nom de l’éducation et de l’amour ?

Un peuple qui, le premier, a compris qu’élever les enfants dans l’empathie et la bienveillance ferait d’eux des êtres responsables et surtout, respectueux des Autres, de leur Nature et de la Nature, ce sont les Suédois, pionniers de l’abolition des violences dites éducatives, dès 1979. Depuis, 22 des 28 pays de l’Union Européenne ont aboli les châtiments corporels sur les enfants, et 54 pays dans le monde (le dernier est le Népal en 2018).

Ce film vous emmène à la rencontre de cette première génération imbattable, et invite, à travers une nouvelle conception de l’enfant, à reconsidérer la nature humaine.

En France la loi dite « contre les violences éducatives ordinaires » est soutenue par l’Assemblée Nationale et le Sénat en ce début d’année 2019 ».

La projection du film « Même qu’on naît imbattables ! » est organisée par l’association Colibris Guyane et le groupe « Vers une autre relation adulte enfant » dans le cadre du festival Alternayana.

La projection sera suivie d’échanges avec la salle et des invités qui apporteront leur témoignage.