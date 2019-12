Maryse Condé, Grand-Croix de l’Ordre national du Mérite

Une distinction attribuée à l’écrivaine guadeloupéenne par la ministre des Outre-mer.

« Maryse Condé, universitaire, romancière et grande dame de la littérature française, a été décorée des insignes de Grand-Croix de l’Ordre national du Mérite » indique par communiqué le ministère des Outre-mer.

« L’œuvre de Maryse Condé, qui mêle fiction, autobiographie et essais, est ancrée dans la pensée postcoloniale et féministe contemporaine. Née en 1937, Maryse Condé a été récompensée par de nombreux prix littéraires » et elle est également « Officier de l’ordre national de la Légion d’honneur et Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres ».

Le ministère précise que l’ordre national du Mérite créé en 1963 « comprend aujourd’hui 185 000 membres récompensés pour leurs mérites distingués » et que « la promotion civile de l’ordre national du Mérite publiée ce jour (…) compte 989 personnes dont 811 chevaliers, 145 officiers, 26 commandeurs, 5 grands officiers et 2 grand-croix ».