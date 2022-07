Marronnage, l’art de briser ses chaînes : une histoire de(ux) regard(s)

Marronnage, l’art de briser ses chaînes est un beau livre qui accompagne l’exposition éponyme actuellement en cours à la Maison de l’Amérique latine à Paris. L’ouvrage réunit des textes et une riche iconographie sur le tembe, l’art des Marrons du Suriname et de Guyane et leur histoire forgée dans la résistance à l’esclavage. Dans leur avant-propos, Geneviève Wiels et Thomas Mouzard, commissaires de l’exposition et co-auteurs du livre, résument la démarche comme consistant à « mettre en valeur » l’art des peuples marrons du Suriname et de la Guyane et « présenter la continuité artistique exprimée par ces peuples ». « Au Suriname et en…