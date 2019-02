L’héritage d’un porte-voix de la révolte

Élie Stephenson est à l’honneur dans trois livres récemment parus. L’occasion de remettre dans l’actualité cet écrivain qui pendant quarante ans a défendu, à travers des poèmes et du théâtre, la révolte, l’amour et la fraternité. Des écrits qui n’ont rien perdu de leur acuité. « Bienvenue dans ce rien de pays. Bienvenue chers voyageurs qui passerez un rien de temps. Juste le temps de rien comprendre et de dire que finalement on n’y peut rien. […] Et je ris, et je danse au vent de vos discours inutiles, qui mènent à rien. » On pourrait croire que cette tirade, extraite de Un…