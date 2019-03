La 13e édition du festival aura lieu du 11 au 14 avril à Saint-Laurent-du-Maroni sur le thème « Voyage(s), voyage(s) ».

Organisé par le Centre dramatique Kokolampoe et la Compagnie Ks and Co, cet « événement culturel phare pour l’Ouest guyanais » qui se veut aussi « représentatif de la culture guyanaise dans sa richesse et sa diversité » se déroulera dans le Camp de la Transportation.

Au programme: du théâtre bien sûr avec notamment des séances scolaires, mais aussi des projections, un concert rassemblant « un saxophoniste, un flûtiste de jazz, un DJ hip hop, des djokanka et un conteur guyanais », des ateliers et un show culinaires, une exposition de costumes de scène…

Un Espace Scène Ouverte « dédié aux jeunes talents de notre territoire » sera également aménagé au sein du Camp de la Transportation: « Praticiens amateurs de théâtre, de danse, de cirque, réalisateurs de court-métrage : venez nous faire découvrir votre talent ! »

Et à l’occasion des 70 ans de la ville de Saint-Laurent, Les Tréteaux du Maroni s’articuleront autour d’un « Village Festival riche en ateliers, rencontres et découvertes artistiques, oniriques et gustatives » dans lequel « les opérateurs culturels, les partenaires, les commerçants et les artisans » seront présents.

Programme complet et réservations sur le site www.kokolampoe.fr