Ce film documentaire sera projeté le jeudi 13 décembre au Camp de la Transportation à Saint-Laurent-du-Maroni.

« Les Lumières de l’Ouest constitue à la fois un récit et une enquête sur un pan de l’histoire économique, industrielle, sociale et culturelle du plus grand territoire de France ».

La projection du documentaire au Centre d’Interprétation de l’Art et du Patrimoine sis dans le Camp de la Transportation à Saint-Laurent-du-Maroni sera suivie d’une intervention de Sophie Charles, maire de la ville et présidente de la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais.