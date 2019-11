« Les langues autochtones de Guyane, entre disparition et vitalité » sur RFI

Un grand reportage de notre consoeur Hélène Ferrarini, collaboratrice de Guyaweb, à écouter sur Radio France Internationale.

« 2019 : année internationale des langues autochtones, nous dit l’Unesco. L’occasion de mettre en avant ces langues qui ont résisté aux vagues de colonisation. Des langues souvent menacées et que les instances internationales nous appellent aujourd’hui à préserver au nom de la diversité linguistique. Chacune témoigne en effet d’un rapport unique au monde.

La France aussi compte des langues autochtones. En Guyane, département d’Amazonie, sept langues amérindiennes ont résisté à quatre siècles de colonisation francophone. Longtemps minorées, parfois interdites, certaines de ces langues renaissent et accompagnent aujourd’hui le réveil politique et culturel des Amérindiens de Guyane. »