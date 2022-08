Les artistes frondeurs obtiennent satisfaction

Le collectif Les pas mêlés, dont est membre Marvin Yamb, l’artiste peintre et réalisateur de cinéma qui avait lancé un appel pour investir, sans autorisation, un lieu public abandonné afin d’y créer des ateliers d’artistes, a « obtenu satisfaction » à l’issue d’une rencontre qui s’est déroulée ce mardi matin, entre les élus de la CTG et une délégation d’artistes. Une convention d’occupation temporaire a été actée et devra prendre effet dans « les trois mois ». Abandonné depuis la fusion entre le conseil régional et général, l’ancien bâtiment du service des sports du Conseil général appartenant aujourd’hui à la…