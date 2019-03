Le relais Barcarel retenu au Loto du Patrimoine 2019

La liste complète des 118 monuments en péril qui bénéficieront de la Mission Patrimoine 2019 a été dévoilée. Parmi les dix-huit monuments emblématiques retenus pour le Loto du Patrimoine 2019 visant à financer la rénovation de monuments, un seul se situe en Guyane. Il s’agit du relais Barcarel à Saint-Laurent-du-Maroni, une maison typique au cœur du quartier historique.

« Bâtie par un ancien bagnard dans les années 1880, elle prospéra d’abord en étant utilisée comme magasin de cartes postales puis de matériel pour orpailleurs. Elle a la particularité d’être la seule maison à ossature bois avec un remplissage en briques apparentes de la ville » explique la Mission Patrimoine confiée à Stéphane Bern et dont l’objectif est de contribuer à la sauvegarde du patrimoine français dans toute sa diversité, ce qui représenterait « 2000 sites en danger ».

Le relais Barcarel en péril

« Fermée depuis vingt ans, la maison n’est plus habitable en l’état : l’escalier n’est plus praticable, les planchers de l’étage menacent de s’effondrer, des pans de mur de briques s’affaissent et de nombreuses briques sont attaquées par un champignon. Les ouvertures et les auvents sont très dégradés et certaines portes ont dû être condamnées, de même que la fenêtre vitrine en façade. Les épis de faîtage en zinc sont en train de se disloquer et pourraient à terme disparaître » alerte la Mission Patrimoine.

Les travaux à entreprendre concernent la restauration générale de l’édifice et les aménagements permettant d’accueillir des hôtes. A terme « la maison accueillera des logements meublés, dont deux seront spécialement aménagés pour des personnes en situation de handicap. La propriétaire (Armelle Compper, ndlr) espère qu’une visibilité soit apportée à sa démarche, afin de déclencher d’autres initiatives similaires dans la ville » explique la Mission Patrimoine.

En effet le projet s’inscrit dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg de Saint-Laurent-du-Maroni et est fléché dans l’opération « Action cœur de ville ». Il est par ailleurs soutenu par l’Office de Tourisme de la ville, qui compte intégrer le bâtiment dans son circuit et organiser des visites scolaires.

En 2018, les jeux Mission Patrimoine ont permis de récolter 22 M€ au profit de la Fondation du Patrimoine, dépassant l’objectif initial de 15 à 20 M€. Ces fonds ont permis de contribuer à la sauvegarde de projets locaux, en particulier 18 monuments emblématiques parmi lesquels figurait la Maison du receveur des douanes, un autre site d’exception de Saint-Laurent du Maroni. En revanche les travaux de restauration n’ont toujours pas commencé selon nos informations.