Le projet de l’ancien hôpital Jean-Martial inscrit dans le plan de relance malgré le silence de la Collectivité

Le projet de Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane comportait deux facettes, une à Rémire-Montjoly qui va bientôt être ouverte au public et une autre à Cayenne. Celle-ci a été enterrée. L’État tente de relancer le projet et augmente sa participation financière. Le soleil fait briller le toit de tuiles oranges. Il accapare l’œil tant il domine la place des Palmistes… mais dès que les yeux se baissent, l’état déplorable de ce bâtiment classé aux Monuments historiques met mal à l’aise. Les murs tendent sur le vert moisi, laissant apparaître de manière éparse le blanc de sa couleur…