La Culture déconfinée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine

Malgré le classement de la Guyane en zone de circulation active et les restrictions de regroupement, la Culture sera (enfin) déconfinée à l’occasion de la 37e édition des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) qui se tiendra du 18 au 20 septembre, avec pour thématique : « Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie ! ».

Durant ce week-end, plusieurs sites – remarquables – ouvrent leurs portes au public notamment le Musée territorial Alexandre-Franconie, la Cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne, le Pavillon Joseph Ho-Ten-You, « site Jean-Martial », le Musée des Cultures Guyanaises, la Maison Marcelle et Henri Prévot, les lieux emblématiques du patrimoine saint-laurentais, l’hôtel préfectoral, la résidence préfectoral « Bourda », et les manifestations autour de l’archéologie préventive dont l’exposition « Patrimoine archéologique précolombien et amérindien au CSG »

Le programme des JEP de la CTG :

– Musée territorial Alexandre Franconie,

– Pavillon Joseph-Ho-Ten-You, site Jean-Martial,

– Mise en lumière architecturale des façades : Musée territorial Alexandre-Franconie – Bibliothèque territoriale Alexandre Franconie – Site Jean Martial – Maison Félix Eboué – Musée des Cultures Guyanaises : 54 et 78 rue Madame-Payé – Fort Diamant

– Visites guidées Maison Marcelle et Henri Prévot;

– Visites guidées (sur inscription) Le presbytère cathédral et l’évêché de Cayenne : 200 ans d’histoire et de patrimoine

Le programme des JEP de la ville de Saint-Laurent du Maroni :

Pour les scolaires :

– ATELIER découverte chant et musique créole;,

– ATELIER jeu du diable kali’na

– VISITE GUIDÉE du Camp de la Transportation et du CIAP

Pour le public :

– VISITE GRATUITE du CIAP et des salles d’exposition en autonomie,

– VISITE des quartiers spontanés de Saint-Laurent du Maroni,

– VISITE du Camp de la Transportation – nouvelle formule,

– VISITE du Camp de la Transportation – visite classique,

– VISITE des objets de la réserve,

– VISITE sur les techniques de restauration

– PROJECTION de courts métrages,



– VERNISSAGE EXPOSITION TAN FÈ TAN : Dessins de Guyane de Marion CHOMBART DE LAUWE,

– VERNISSAGE EXPOSITION LE PEUPLE DU BAGNE : L’histoire en recyclage d’EDSON FERREIRA DE MORAES

Le programme des JEP de la préfecture de Guyane :

Samedi 19/09 : Visite de l’hôtel préfectoral

Les visites du « bâtiment des palmistes » face à la fontaine de la place Léopold Heder se font sans inscription, mais les places seront limitées par groupes de 10 personnes (n’oubliez pas votre pièce d’identité).

Horaires : 9h00 / 10h00 / 11h00 / 14h00 / 15h00 / 16h00

Dimanche 20/09 : Visite de Bourda

Pour la visite de la résidence « Bourda » l’inscription est obligatoire. Elle doit se faire aux adresses suivantes :

ludovic [dot] sampson [at] culture [dot] gouv [dot] fr

guy [dot] san-juan [at] culture [dot] gouv [dot] fr

Horaires : 9h00 / 10h00 / 11h00

Vous recevrez un mail de confirmation avec les informations nécessaires pour vous y rendre.

Clôture des inscriptions jeudi 18/09/20 à 18h00

Port du masque obligatoire.

Le programme des JEP de l’Inrap

Exposition « Patrimoine archéologique précolombien et amérindien au CSG »

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre Spatial Guyanais de Kourou vous ouvre ses portes ! Découvrez l’exposition « Patrimoine archéologique précolombien et amérindien » menée en partenariat avec le CNES, l’Inrap et la Direction des Affaires culturelles, sur le site d’observation Colibri. L’occasion de permettre au public local de découvrir une autre facette du CSG et de promouvoir le lien entre les activités spatiales et la Guyane en montrant comment l’espace contribue à améliorer notre connaissance du territoire.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Visite gratuite ouverte au public sur inscription obligatoire

Age minimum : 8 ans

4 rotations ouvertes par jour ; respect des mesures sanitaires* : 10 participants par rotation, port du masque obligatoire à partir de 11 ans, lavage des mains à l’entrée du bus et du site.

*Cet accueil sera soumis au protocole sanitaire établi pour la réouverture du Musée de l’espace et des visites grand public.