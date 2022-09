Le programme des Journées du Patrimoine 2022

Balade guidée « La Maison Traditionnelle Créole », visites guidées de l’ancienne douane, de l’hôtel préfectoral, de l’Île Royale, ateliers, conférences, projections. La 39e édition des Journées européennes du patrimoine (JEP), se tiendra samedi 17 et dimanche 18 septembre et célèbrera « le patrimoine durable ». En Guyane, quelques manifestations débuteront dès ce vendredi 16 septembre, notamment pour le public scolaire qui participera à l’opération « Levez les yeux ! ». Retrouvez le programme des JEP 2022 qui sera complété au fil de l’actu.

La programmation des Journées du patrimoine Guyane 2022 via :

Le portail du ministère de la Culture https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ et via le portail https://973.agendaculturel.fr/ et ici : https://openagenda.com/jep-2022-guyane?lang=fr

La programmation de la Collectivité territoriale de Guyane :

https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2022/09/jpe-programme-2022-texte.pdf

Le programme proposé par l’association Chercheurs d’Autres à :

Taluen : Exposition Puu Baaka du vendredi 16 au vendredi 23 septembre 2022 (en savoir +)

Bourg de Maripa-Soula : Vendredi 16 et Samedi 17 septembre 2022, balade interactive avec Tablette autonome ou en groupe avec un guide. Visites scolaires les vendredi 16 et lundi 19 septembre, (en savoir +)

Bourg de Papaïchton : Dimanche 18 septembre 2022 à 19h00 au Djuki bar (face à la Poste), projection du cycle de courts-métrages Histoires Wayana et discussion avec le producteur David Crochet (en savoir+)

Archi Days : Un mois d’architecture en Guyane (visites, conférences, expositions, projections, ateliers…) qui débutera avec les Journées Européennes du Patrimoine, les Park(ing) days et l’exposition du Palmarès d’architecture de Guyane ce vendredi 16 septembre pour se finir le Samedi 15 octobre lors des Journées Nationales de l’Architecture. en savoir + https://www.archidays.fr/