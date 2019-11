La 20e édition de cette manifestation se déroule en Guyane jusqu’au 30 novembre.

Le Mois du Film Documentaire est un « évènement national invitant toutes les structures culturelles, éducatives et sociales, désireuses de promouvoir le cinéma documentaire auprès d’un large public à proposer une programmation en ce sens ». A cette occasion, la CTG proposera pour cette 20e édition « des projections d’une grande diversité d’œuvres récentes, du patrimoine, d’origine française ou étrangère sur l’ensemble du territoire afin de valoriser la richesse documentaire de création, de Guyane et d’ailleurs, et d’éveiller la réflexion sur des sujets de société ».

Voici la programmation du Mois du Film Documentaire en Guyane :

Mercredi 13 Novembre :

projection du documentaire « Au temps de l’Inini » de Geneviève Wiels à 16 h 30 à la Bibliothèque Franconie à Cayenne. Intervenante : Linda Amiri, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Guyane, directrice du laboratoire Migration, Interculturalité et Éducation en Amazonie.

Vendredi 15 Novembre :

– projection du documentaire « Les pépites du Fleuve » de Marie-Sandrine Bacoul à Maripasoula à 09 h au collège Gran Man di Fou et à 19 h sur la place des fêtes.

– projection du documentaire « Permis de tuer ? » d’Agnès Pizzini à 16 h 30 à la Bibliothèque Franconie à Cayenne. Intervenant : Alex Leblanc, avocat au barreau de Cayenne.

– projection du documentaire « La réunion des Cultures », de Laurent Buuchemeyer à 19 h sur la place de la mairie d’Iracoubo.

Mercredi 20 Novembre :

– projection du documentaire « Les chemins de l’école » » d’Emmanuel Guionet et Yann L’Hénoret à Iracoubo, à 8 h 30 à l’Ecole de Bellevue, à 9 h 30 et 10 h 30 à la Médiathèque Georges Othily.

Vendredi 22 novembre 2019 :

projection du documentaire « Les pépites du Fleuve » de Marie-Sandrine Bacoul à 19 h sur la place des fêtes de Montsinéry-Tonnégrande.

Vendredi 29 novembre 2019 :

projection du documentaire « Les pépites du Fleuve » de Marie-Sandrine Bacou à 19 h à l’avenue Pripri, Soula 2.