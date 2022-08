L’Art de la désobéissance

A l’appel de l’artiste peintre et réalisateur de cinéma, Marvin Yamb, d’investir sans autorisation, un lieu public abandonné, afin « d’y créer des ateliers d’artistes», citoyens et artistes engagés, ont participé ce dimanche 28 août à un Mayouri. Une opération de nettoyage et d’embellissement consistant à redonner vie à un lieu inoccupé depuis 2015. Désormais appelé « l’Abatti », cette friche artistique a pris ses quartiers à Zéphyr-Pacheco, au pied de la colline de Bourda à Cayenne. Transformer un espace abandonné en un lieu temporaire dédié à l’Art. Tout part d’un statut sur les réseaux sociaux. Dans ce message, l’artiste et…