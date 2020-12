La politique culturelle de la CTG 2020/2024

La Collectivité territoriale de Guyane adoptait le 16 décembre 2020 son nouveau « schéma territorial de développement culturel » pour la période 2020-2024. Ce nouveau schéma territorial de développement culturel, porté par le pôle « culture, patrimoine et identités » de la CTG et la conseillère territoriale clivante Rolande Chalco-Lefay, est renouvelé dans un contexte compliqué. Compliqué par le non aboutissement des objectifs de l’ex-politique régionale culturelle et par la forte frustration des professionnels de la culture mis en évidence dans le rapport Kanju paru en 2017 ainsi que par la crispation durable entre la direction régionale des affaires culturelles…