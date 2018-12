La photo polémique de Léon Gontran Damas

Cette photo qui circule sur les réseaux sociaux, érigée en totem devant le lycée Léon Gontran Damas, est dénoncée par l’Association des Amis de Léon Gontran Damas (ASSALD) qui la qualifie de « lamentable » et parle de “crime de lèse-majesté”.

En effet, la photo qui devrait être celle de l’écrivain et poète guyanais est en fait celle d’un écrivain surinamien, Henri Frans De Ziel, comme nous l’a confirmé le service de la communication de la Collectivité territoriale de Guyane en charge de la construction et de l’entretien des collèges et lycées de Guyane.

Contacté par Guyaweb sur le sujet, le service com’ de la CTG nous a indiqué “qu’un point de cabinet se tient actuellement” mais que « la CTG n’a pas réalisé l’identité visuelle du totem » sur ce sujet qui fait grand bruit.

Selon nos informations « la CTG aurait financé une commande de projet de totem du lycée Léon Gontran Damas à une entreprise privée » nous a glissé une source proche de ce dossier devenu embarrassant pour la Collectivité territoriale de Guyane.

Cette année 2018 marque en effet le 40e anniversaire de la disparition de Léon Gontran Damas, poète et écrivain guyanais, cofondateur du mouvement de la négritude avec Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor dans les années 1930 puis député de Guyane.

En 2017 un totem affichant une photo de Léon Gontran Damas devant le lycée du même nom situé à deux pas du rond-point Adélaide Tablon à Rémire-Montjoly, a été financé par la Collectivité territoriale de Guyane, puis érigé en « février » 2018.

Sauf que la photo qui y figure et qui fait polémique n’est pas celle de l’écrivain guyanais mais celle de l’écrivain surinamais Frans de Ziel.

“Cette photo n’est pas celle de Léon Gontran Damas, c’est lamentable” s’est exprimée Thérèse Damas, petite-fille de Léon Gontran Damas et membre de l’Association des amis de Léon Gontran Damas.

“J’essaie de comprendre comment on a pu faire une telle erreur. En tout état état de cause il est évident que ce n’est pas une photo de Léon Gontran Damas” nous a confirmé Eugénie Rézaire, présidente de l’ASSALD.

“Les membres de l’ASSALD s’activent pour rétablir cette contre-vérité (…) car ce n’est pas une photo de Léon Gontran Damas et c’est méconnaître son oeuvre et son engagement” nous a aussi affirmé Eugénie Rézaire.

“Comme l’a dit un membre de l’ASSALD, c’est presque un crime de lèse-majesté” a-t-elle conclu.

Pour l’heure, l’Association des Amis de Léon Gontran Damas demande que « cette photo soit enlevée« .

Mais il paraît invraisemblable que cette photo soit restée autant de mois devant le lycée Léon Gontran Damas sans que quiconque – notamment l’ASSALD, la CTG et le lycée Léon Gontran Damas- ne remarque cette grossière erreur.