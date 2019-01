Plusieurs bibliothèques de Guyane participent à la 3e édition de « La Nuit de la Lecture » qui aura lieu samedi 19 janvier.

La Nuit de la Lecture est une manifestation nationale organisée par le ministère de la Culture afin d’accueillir dans les bibliothèques et librairies ouvertes plus longtemps pour l’occasion « tous ceux qui souhaitent partager, de manière ludique, le livre et la lecture ».

La Bibliothèque Municipale de Rémire-Montjoly sera ouverte de 17h à 21h et de nombreux auteurs seront présents – Sylviane Vayaboury, Miguel Duplan, Franck Compper, France Nay, Olaff Georges, Monique Dorcy, Elie et Nora Stephenson, Claudine Jeantet, Anatole Dominique Alfride, Jeanne Avril, Roseman Bobinot – ainsi que le collectif Ti Moun Mag et l’association Audace.

A Cayenne la Bibliothèque Alexandre Franconie ouvrira ses portes de 17h à 20h sur le thème « An Nou Li Touloulou » et proposera des lectures pour petits et grands mais aussi des ateliers de décoration de masques, du slam, une projection de film, des conversations et discussions avec les auteurs invités…

A Cayenne toujours la Bibliothèque Territoriale de Prêt sera ouverte de 17h à 21h et proposera différentes animations à l’attention des enfants et des adultes: lectures, ateliers d’écriture, de dessin et de hatha yoga, projection de documentaire, spectacle de contes et marionnettes…