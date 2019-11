« La Guyane du capitaine Anato »

Une série de rencontres-dédicaces avec les auteurs Colin Niel et Karl Joseph débute mardi 12 novembre à 18h30 au Camp de la Transportation à Saint-Laurent du Maroni.

« Colin Niel a créé une série policière guyanaise autour d’un personnage récurrent, le capitaine Anato, un gendarme noir-marron à la recherche de ses origines : Les Hamacs de carton (2012), Ce qui reste en forêt (2013), Obia (2015) et Sur le ciel effondré (2018). Alors que bien des livres consacrés à la Guyane se concentrent sur sa flore et sa faune, ce livre illustré des photographies de Karl Joseph et qui donne la parole tour à tour à des personnages de la tétralogie nous fait découvrir l’Amazonie française à travers la vie des Guyanais, aussi bien sur le littoral que dans les régions éloignées du Bas et du Haut-Maroni. Une invitation à passer de la fiction au voyage… »

Les autres rencontres-dédicaces avec Colin Niel et Karl Joseph se tiendront vendredi 15 novembre à 17h à La Légende du Colibri (Cayenne) et samedi 16 novembre à 10h à La Kaz’A Bulles (Cayenne) puis à 16h30 à Lettres d’Amazonie (Rémire-Montjoly).

Et une avant-première du film de Dominik Moll « Seules les bêtes » adapté du roman de Colin Niel aura lieu samedi 16 novembre à 20h au cinéma L’Eldorado à Cayenne.

Plus d’informations sur kazabul.com