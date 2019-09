La Guyane célèbre son patrimoine

A l’occasion des Journées du Patrimoine de nombreux évènements sont programmés en Guyane du 20 au 22 septembre.

Au Centre Spatial Guyanais trois activités sont proposées le 21 septembre :

– Une exposition sur le patrimoine archéologique précolombien et amérindien au CSG : visites guidées gratuites toute la journée. Inscriptions obligatoires avant le 18 septembre au 05 94 33 77 77.

– Le village des cultures amérindiennes sous le Hall Jupiter : ateliers d’initiation (vannerie – manioc), présentation de plantes médicinales. Accès libre et gratuit de 8h à 18h.

– Contes et planétarium au Musée de l’Espace : entrée libre et gratuite de 8h à 18h.

L’association Trésor propose le 22 septembre une sortie inédite sur le patrimoine naturel et archéologique en lien avec l’histoire du site du Bagne des Annamites à Montsinéry-Tonnégrande. Une sortie animée par Rémi Girault (botaniste) et Michelle Hamblin (ingénieure en archéologie de la Direction des Affaires Culturelles de Guyane) qui se déroulera sur une demi-journée. Sur inscription uniquement au 0594 38 12 89.

A la préfecture de Cayenne : L’ancien couvent des Jésuites vous ouvre ses portes

Samedi : 13h00, 14h00, 15h00, 16h00.



L’hôtel préfectoral des Palmistes, ancien couvent des Jésuites de Cayenne, ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. Vous serez accueilli place Léopold Héder, la visite guidée commencera depuis l’extérieur de l’hôtel préfectoral. Vous serez ensuite conduits dans l’ancien couvent pour y découvrir le jardin et les espaces intérieurs dont le bureau du préfet. La visite complète dure une heure. Pour participer inscrivez-vous par téléphone au 06 94 21 47 54 ou 05 94 25 54 01.

Au ministère des Outre-mer à Paris : à l’occasion de la 36 e édition des Journées européennes du Patrimoine placées sous le thème « Arts et divertissements », le ministère des Outre-mer ouvrira ses portes au grand public le dimanche 22 septembre de 10h à 18h30. Pour la deuxième année consécutive des sessions d’escape game seront proposées dès 14h. Des participants de tous âges pourront tenter de résoudre les nouvelles énigmes imaginées spécialement pour cette occasion. A cette même occasion, les photographies des lauréats du concours « Photographier les Outre-mer », organisé en partenariat avec Wikimédia France sur le thème du patrimoine matériel et immatériel ultramarin, seront exposées dans les jardins du ministère.

Journées du patrimoine au Iles du Salut les 21 et 22 septembre

Le programme de la CTG est à consulter est à consulter ici

Les Journées du Patrimoine sur le Lawa

D ans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) les 20, 21 et 22 septembre 2019, deux événements sont organisés par le Parc amazonien de Guyane à Maripasoula et Papaïchton :

– Boniville à l’heure des JEP 2019 :

Dans le cadre du projet de réhabilitation des anciennes cases aluku de Loka et Boniville, le vendredi 20 septembre sera organisé une journée d’animations autour de ce patrimoine par le Parc amazonien en partenariat avec le collège Charles Tafanier et la mairie de Papaïchton : ateliers artistiques et jeux avec les jeunes du collège et dès 16h une série d’animations grand public – témoignages, danses, contes, concert.

– A Maripasoula, le samedi 21 septembre en matinée aura lieu une sortie naturaliste sur le sentier Daouda encadrée par des agents du Parc amazonien. Objectif : découvrir la biodiversité de ce sentier grâce aux outils pédagogiques élaborés par une stagiaire du Parc amazonien.

Rendez-vous dès 8 heures à la place des fêtes de Maripasoula

Inscriptions obligatoires au 06 94 15 11 18 ou fanny [dot] faivredarcier [at] guyane-parcnational [dot] fr – places limitées (10 personnes)

ans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) les 20, 21 et 22 septembre 2019, deux événements sont organisés par le Parc amazonien de Guyane à Maripasoula et Papaïchton : – Boniville à l’heure des JEP 2019 : Dans le cadre du projet de réhabilitation des anciennes cases aluku de Loka et Boniville, le vendredi 20 septembre sera organisé une journée d’animations autour de ce patrimoine par le Parc amazonien en partenariat avec le collège Charles Tafanier et la mairie de Papaïchton : ateliers artistiques et jeux avec les jeunes du collège et dès 16h une série d’animations grand public – témoignages, danses, contes, concert. – A Maripasoula, le samedi 21 septembre en matinée aura lieu une sortie naturaliste sur le sentier Daouda encadrée par des agents du Parc amazonien. Objectif : découvrir la biodiversité de ce sentier grâce aux outils pédagogiques élaborés par une stagiaire du Parc amazonien. Rendez-vous dès 8 heures à la place des fêtes de Maripasoula Inscriptions obligatoires au 06 94 15 11 18 ou La Journée du patrimoine à Matoury

A Tonate le 21 septembre de 14h à 18h dans la salle des fêtes : animations autour des jeux traditionnels de Guyane et d’ailleurs, initiations aux jeux traditionnels, démonstrations, fabrication des jeux d’antan, ateliers, théâtre, dessin, peinture.

A Rémire-Montjoly : visite guidée de l’ancienne habitation Vidal-Mondelice le samedi 21/09 8h – 11h30 / 14h30-17H et visite guidée de l’ancienne habitation Loyola dimanche 22/09 à 9h et 10h30.

A Saint-Laurent du Maroni :

Programme Jep Saint-Laurent by GUYAWEB on Scribd