La Guyane au rendez-vous du festival Climax

« L’Amazonie ou le déracinement du monde » est le thème de la 5e édition du festival Climax qui se déroule du 5 au 8 septembre à Bordeaux en présence de personnalités comme le cacique Raoni, Edgar Morin et Nicolas Hulot.

Plusieurs rendez-vous sont programmés avec la Guyane qui sera au coeur du Climaxfestival

Vendredi 6 septembre

– à 11h00, projection du film Untɨ, les origines de Christophe Yanuwana Pierre, suivi d’un échange avec Ludovic Pierre

– à 16h00, Conférence » La forêt, dernier refuge de la liberté ? » avec Marie-George Thebia (historienne et écrivaine)

Samedi 7 septembre

– 9h30 Conférence : » Lutter contre un sytème prédateur » avec Clarisse Maëlum-Taulewali Da Silva, (Jeunesse Autochtone de Guyane)

– 11h30 Conférence: » Quels droits pour les écosystèmes et les peuples autochtones ? » avec Alexandre Sommer (Organisation des Nations Autochtones de Guyane – ONAG)

Dimanche 8 septembre

– 12h00 Conférence : « La biopiraterie, une forme de colonisation du vivant et des savoirs des peuples autochtones » avec Tapo Aloike (Jeunesse Autochtone de Guyane)

Edito du Climax Festival 2019

« « Ya pihi irakema », c’est en ces termes que les indiens Yanonami expriment leur amour. « Une partie de toi vit et grandit en moi », quelle meilleure déclaration pour annoncer la mobilisation de CLIMAX, autour de l’Amazonie, en 2019 ?

Partout sur Terre, il est des lieux où le chant de la vie s’éteint sous le vacarme des machines et la folie assourdissante des hommes ; la destruction de l’Amazonie et des forêts primaires en est l’écho sourd : la déforestation fait rage, les pollutions se multiplient, la biodiversité s’effondre, emportant dans sa chute les tribus natives avec qui elle partage un destin commun.

L’Amazonie, le poumon vert de la planète – avec les océans, le poumon bleu, essentiel à la production d’oxygène, véritable creuset de biodiversité, s’apprête à être saccagé encore plus profondément qu’il ne l’est déjà ».

Retrouvez ici la programmation du Climax2019