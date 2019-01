« Kazadoc », nouveau rendez-vous documentaire de Guyane La 1ère

La télévision publique diffuse à partir de mardi une série de documentaires consacrés notamment à la Guyane.

« Guyane la 1ère a souhaité proposer à ses téléspectateurs un nouveau programme mettant en lumière des documentaires d’ici et d’ailleurs… Chaque mardi le téléspectateur va à la rencontre des habitants des 4 coins du monde, découvre leurs cultures et se confronte à leurs réalités qui peuvent faire écho aux siennes… Kazadok est une case documentaire qui invite au voyage de la Guyane vers les pays voisins et tous les lieux d’enrichissement de notre identité… »

Voici les documentaires qui seront diffusés à 20h chaque mardi en janvier et février 2019…

08 janvier : « Les pépites du fleuve », de Marie-Sandrine Bacoul

« A Grand Santi, en Guyane, sur le fleuve Maroni, où la population est majoritairement Djuka, des élèves de 3ème se préparent à aller poursuivre leurs études sur le littoral. Ils vont bientôt quitter leur univers familial, leurs habitudes et leur environnement naturel. Nous les découvrons au sein de leur famille. Entre l’espoir d’être sage-femme, astronaute ou encore hôtesse de l’air, nos adolescents se dévoilent. Quels sont leurs rêves ? Comment se projettent-ils dans leur vie future ? »

15 janvier : « Vivre ensemble, les Hmong », de Didier Bergounhoux

« Une centaine de familles rurales issues de la communauté hmong du Laos arrivent en septembre 1977 dans un petit village de la forêt amazonienne guyanaise pour fonder une communauté agricole, simplement armées de leurs outils traditionnels. La décision politique de leur venue conjugue philosophie du développement et philosophie humaniste sensible à leurs persécutions dans le Vietnam communiste. D’abord accueillis avec quelques craintes, ces « hommes venus d’Asie » alimentent aujourd’hui les marchés de Cacao et de Cayenne de leurs fruits et légumes. »

22 janvier : « Oyapock », de Maël Cabaret

« Au cœur de l’Amazonie vivent deux villes frontalières séparées par un fleuve : l’Oyapock. D’un côté le Brésil, de l’autre la Guyane. Prochainement, un pont reliera les deux pays. Seulement, les habitants restent sceptiques quant aux conséquences, bien conscients qu’il représente pour eux l’annonce d’une profonde mutation. »

29 janvier : « Le dernier combat des capitaines de Guyane », de David Morvan & Erwan Le Guillermic

« C’est un moment crucial qui s’engage en Guyane. Une gigantesque mine baptisée « Montagne d’or » par une multinationale russo-canadienne, est annoncée au cœur de la forêt primaire. L’avenir de ce territoire de la République sera-t-il minier ? D’un côté, les élus y voient des promesses d’emplois et de retombées économiques, de l’autre des citoyens s’élèvent contre ce qu’ils considèrent comme une catastrophe écologique. Christophe et Fabio sont deux jeunes Amérindiens qui refusent de voir les terres de leurs ancêtres bradées pour quelques tonnes d’or. En résistant, ils deviennent les portes paroles de leur communauté, trop longtemps laissée à l’abandon. »

05 février : « Les oubliés chinois de la Grande Guerre », de Régis Prévot

« Dans la commune d’Ayette dans les Hauts-de-France, un petit cimetière militaire anglais comme il en existe beaucoup dans la région, dévoile des stèles gravées de noms chinois…Il ne s’agit pourtant pas de militaires morts au combat mais bien de travailleurs civils de la Première Guerre mondiale. Comment ces travailleurs chinois ont-ils pu se retrouver là lors de la Grande Guerre ? Le film aborde l’un des épisodes les moins connus de la Première Guerre mondiale : le recrutement de travailleurs chinois pour renflouer les rangs de la main d’œuvre ouvrière française sous la direction du Commonwealth grâce à un accord signé entre Britanniques et Français. »

12 février : « Guyane, de la terre jusqu’au ciel », de Philippe Rostan

« Les Hmongs, agriculteurs originaires d’Asie du Sud-Est, se sont installés il y a quarante ans en Guyane, sur la côte Nord-Est de l’Amérique du Sud, à l’initiative de l’Etat français. Ils sont aujourd’hui les maîtres du marché de la production maraîchère. Pour ce peuple qui fut en errance pendant des siècles, cette région d’outre-mer constitue une terre d’élection où ils se sont sédentarisés et intégrés. Encouragées par leurs parents, les nouvelles générations sont présentes dans tous les domaines de la société. »