Quatre ateliers d’initiation avec l’artiste peintre Joseph Amété auront lieu en mai et juin à Saint-Laurent.

Ce cycle d’ateliers est organisé par le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Saint-Laurent du Maroni, labellisée Ville d’Art et d’Histoire, dans le cadre des » Ateliers du patrimoine ».

« L’art tembé fait partie intégrante de la culture bushinengue, population noire-maronne originaire du Suriname. A ses débuts, le tembé est sculpté sur le bois des portes de maison, des pagaies, des pirogues. Au XXe siècle, les couleurs apparaissent et les supports se diversifient (tableaux, tissus…). Les entrelacs et les couleurs symbolisent des sentiments, des valeurs et des idées partagées par les Bushinengués. Cet art est réalisé par les hommes. Joseph Amété est un de ces tembeman qui perpétue la tradition tout en y apportant un regard personnel et moderne ».

Les ateliers d’initiation à l’art tembé se dérouleront les mercredis 15 mai, 22 mai, 29 mai et 05 juin de 15h à 18h au Camp de la Transportation à Saint-Laurent, au tarif de 40€ les 4 séances, sur inscription à l’adresse mediation [dot] ciap [at] saintlaurentdumaroni [dot] fr