Guyane saison 2 débarque à l’Encre

Cet un avis aux cinéphiles mais aussi à tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la série « Guyane ». Les huit épisodes de la deuxième saison de Guyane tournée au cœur de la forêt amazonienne seront diffusés gratuitement à 18h mercredi 30 et jeudi 31 janvier à l’occasion des nuits “Guyane”, un événement initié par la CTG en partenariat avec l’EPCC Les 3 Fleuves.

Une exposition photos du “making-of” est aussi au programme ainsi qu’un temps d’échanges avec les équipes techniques et artistiques ayant travaillé sur ce projet cinématographique, en présence d’acteurs comme Maurillo Lunes de Melo (Claudio), Rubens dos Santos (Vao), Ivan Telemaque (Tomasinho) et Alexis Tiouka (Gran Man Wayana).

La saison 3 “en discussion”

Contactée par Guyaweb, Chloé Besomi, chargée de production à Shine Films, nous a indiqué que la saison 2 a “bien fonctionné” et que la saison 3 est actuellement “en discussion” avec Canal +.

“On travaille sur le développement de la potentielle saison 3 et on attend avec impatience le feu vert de la chaine » (Canal+) a précisé Chloé Besomi à Guyaweb. Si tout se confirme le début du tournage se déroulera au mois de novembre, comme pour la saison 2 (novembre 2017).

Co-produit par Shine Film et Canal Plus, le deuxième volet de la série Guyane diffusé à 18h ce mercredi et ce jeudi à l’Encre / EPCC Les 3 Fleuves est la suite des aventures de Vincent Ogier (Mathieu Spinosi), jeune stagiaire de l’école des Mines qui débarque en Guyane, et d’Antoine Serra (Olivier Rabourdin), le parrain de l’or.

La saison 2 met en exergue le filon d’or primaire de la mine mythique Sarah Bernhardt en plein cœur de la forêt guyanaise, que se disputent des orpailleurs et des criminels brésiliens et surinamais.

Photo de Une : Clara Quintero de Melo (Aimée Gaia De Lima), entend se faire respecter.