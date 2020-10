Fin de la deuxième édition du FIFAC

Après 5 jours de projections dans le Camp de la Transportation, la deuxième édition du FIFAC, marquée par les mesures sanitaires dues à la covid-19, s’est achevée samedi soir. Le festival a été l’opportunité pour les professionnels de faire un état des lieux de la visibilité de l’Outre-mer sur les chaînes de télévision nationales et plus largement, sur le secteur du cinéma en Guyane, encore sujet à de nombreuses insuffisances. C’est le documentaire Massacre River, de Suzan Beraza, qui a reçu le prix du jury et le prix des lycéens à la clôture du FIFAC ce samedi soir. Un film…