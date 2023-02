Fifac : appel à films jusqu’au 30 mai

C’est dans la lignée du lancement de l’année du documentaire 2023 au Fipadoc, festival international du documentaire, que le Fifac dédiera au meilleur du documentaire de création et aux contenus numériques, sa 5ème édition du 10 au 14 octobre 2023, dans le Camp de la Transportation à Saint-Laurent du Maroni. Les inscriptions de films sont ouvertes depuis le 14 février et se clôturent le 30 mai 2023.

« La programmation est ouverte aux films produits à partir du 1er janvier 2022 qui concernent les régions des Guyanes, d’Amazonie et des Caraïbes et en rendent compte à travers des thèmes, des regards pluriels et variés suscitant un espace de réflexion, de mémoire, d’émotions » annonce le Fifac dans un communiqué.

Le Festival International du Film documentaire Amazonie Caraïbes (FIFAC) qui s’inscrit dans la politique de soutien de France Télévisions aux festivals documentaires en Outre-mer, ouvre sa sélection à deux types de production : les documentaires de création (courts et long métrages) et les créations documentaires numériques destinées à des visualisations sur tablette, téléphone ou ordinateur (web docs, web séries, expériences interactives, animations, œuvres en réalité virtuelle ou 360°, montages expérimentaux).

Les films inscrits pourront être sélectionnés en compétition ou dans la catégorie « Écrans parallèles » (non compétitive). Les films retenus en compétition concourent pour 6 Prix : le Grand Prix FIFAC-France Télévisions / le Prix du Jury / le Prix du meilleur court métrage / le Prix des Lycéens / le Prix du meilleur Contenu Numérique / le Prix du Public.

En 2022, le Fifac a récompensé Abyssal de Alejandro Alonso (France/Cuba), lauréat du Prix du meilleur court-métrage documentaire.