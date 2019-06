« Félix Eboué, son ralliement à l’appel du général De Gaulle »

Une conférence de Yvan Chérica à l’Hôtel de Ville de Cayenne mercredi 19 juin à 19h.

Cet évènement à l’entrée libre et gratuite s’inscrit dans le cadre du cycle « Cayenne, mémoire et patrimoine » proposé par la municipalité de la ville-capitale de la Guyane.

La conférence-débat sur « Félix Eboué, son ralliement à l’appel historique du général De Gaulle » sera agrémentée d’une projection vidéo et d’une animation musicale

Elle sera animée par Yvan Chérica, ingénieur en retraite du Centre Spatial Guyanais et président du Cercle Félix Eboué qui a pour objet de « développer des actions de conservation et de divulgation de la mémoire du Gouverneur général Félix Eboué », né à Cayenne en 1884 et mort au Caire en 1944.