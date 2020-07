Le nouveau roman de Colin Niel sort en librairie le 2 septembre. Il s’intitule Entre Fauves. Un polar écologiste qui nous trimballe des dunes namibiennes aux cimes des Pyrénées. Un roman à plusieurs voix qui rugissent de plaisir et de honte. La traque. Obsession de Colin Niel à travers ses romans. La traque de la vérité dans les Hamacs en carton, la traque de ses racines pour l’enquêteur Anato, la traque des esprits et du passé pour Tipoy et l’adjudante Blakaman dans Sur le ciel effondré, la traque de l’amour dans Seules les bêtes. Son sixième roman « Entre Fauves…