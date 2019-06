Vendredi 28 juin, le CARMA (Centre d’arts et de recherche de Mana) inaugure sa nouvelle exposition Entre 2 mondes. Les deux mondes en question, ce sont le monde amérindien et le monde européen qui se croisent sur les côtes des Guyanes à partir du XVIe siècle. Les artistes ont librement « explorer ce moment décisif de l’histoire des Guyanes » que l’on qualifie de « rencontre » au sens d’entrée en contact. L’idée de cette exposition est née d’un échange entre l’anthropologue Gérard Collomb et l’artiste-plasticien Patrick Lacaisse, tous deux commissaires de l’exposition. Gérard Collomb, chercheur au CNRS, s’intéresse depuis des années à l’histoire…