« Criques et pripris, un mode de transmission efficace pour les maladies infectieuses »

L’Office de l’Eau propose un Apér’Eau Sciences sur ce thème le jeudi 28 mars à 18h30 à The Island à Cayenne.

« Les maladies infectieuses humaines sont la plupart du temps connues sous un contexte clinique. Cependant leur origine se trouve souvent dans l’environnement, qu’il soit aquatique ou terrestre. C’est en étudiant l’écologie des agents infectieux responsables de ces maladies que nous pouvons comprendre comment elles sont transmises à l’homme. L’écologie de deux bactéries présentes dans le milieu aquatique d’eau douce (criques, pripris, canaux) a été étudiée : Mycobacterium ulcerans responsable de l’ulcère de Buruli, et Leptospira sp. responsable de la Leptospirose. Bien que les deux bactéries soient rencontrées dans des environnements aquatiques similaires, il a été montré que la qualité de l’eau (et donc de l’environnement), la période de l’année (saison des pluies et saison sèche) et leur mode de transmission au sein de l’environnement ont un impact majeur sur leur émergence et leur transmission à l’homme ».

Le grand public pourra en découvrir plus avec cet Apér’Eau Sciences au cours duquel Marine Combe, post-doctorante de l’Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier en poste à l’Institut de Recherches pour le Développement de Cayenne, présentera les résultats de ses travaux sur ces deux bactéries.