Colloque sur le cinquantenaire de la suppression du Territoire de l’Inini

Il aura lieu samedi 7 décembre de 9h à 16h au siège de la Collectivité Territoriale de Guyane, route de Suzini à Cayenne.

« Le 6 juin 1930 est créé en Guyane le territoire autonome de l’Inini. La colonie de la Guyane se retrouve administrativement coupée en deux parties très inégales : une mince bande littorale, qui garde son statut de colonie, administrée par le gouverneur puis le préfet et ses services, par le conseil général et les communes ; une très large partie intérieure, administrée directement par le gouverneur, chef de la colonie de la Guyane française, puis par le préfet.

Cette grande partie du territoire est celle où se situent la majorité des sites miniers et forestiers et surtout les villages amérindiens et bushinengués des Wayana, Wayapi, Teko, Paramaka, Ndjuka, Aluku. Des campements et villages sont créés avec l’exploitation de l’or, du bois de rose et du balata, dans lesquels affluent, notamment, des Guyanais créoles, des bagnards libérés et de nombreux étrangers venus de la Caraïbe anglophone. Le Territoire de l’Inini est également le lieu de l’implantation d’établissements pénitentiaires spéciaux à destination des condamnés venus de la colonie française d’Indochine, main-d’œuvre utilisée pour de grands projets de désenclavement.

Ce territoire, spécifique à la Guyane, perdure jusqu’en 1969. Sa suppression entraîne la reconfiguration administrative complète du territoire, la création de nouvelles communes (Maripasoula, Camopi, Saül, Saint-Elie, Grand-Santi, Papaïchton), la modification importante des communes existantes sur le littoral et l’entrée dans la citoyenneté française des populations amérindiennes et bushinengués ».

Un colloque organisé par la Direction des Archives Territoriales en collaboration avec la Direction des Musées et du Patrimoine et en partenariat avec l’Université de Guyane.