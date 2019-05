« Bonaparte, côté noir »

Ce film documentaire de Dominique Maestrati sur le rapport de Napoléon à l’esclavage sera projeté mercredi 22 mai à 10h à l’Encre à Cayenne.

« Lois de la consommation et de la balance commerciale… Guerre hégémonique entre puissances européennes… Puissance du lobby colonial… Naissance du préjugé de couleur et prémices du racisme moderne… Mêlant interviews d’historiens et réflexions des acteurs de l’Histoire, incarnés par des comédiens, ce film revient sur les enjeux et les conséquences d’une loi qui obscurcit le règne de l’Empereur ».

Aboli en 1794 au début de la Révolution française, l’esclavage dans les colonies françaises a été rétabli en 1802 sur décision de Napoléon Bonaparte, à la tête du pays en tant que Premier Consul de France avant de devenir Empereur en 1804.

Le documentaire de Dominique Maestrati consacré à cette « page méconnue de notre Histoire », daté de 2016 et d’une durée de 52 mn, sera projeté mercredi 22 mai à 10h à l’Encre – Ensemble culturel régional / EPCC Les Trois Fleuves, route de Montabo à Cayenne.