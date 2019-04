Aux îles du Salut sur les traces de Papillon

L’association AGAMIS propose du 10 au 12 mai une série d’animations autour de la vie du célèbre bagnard.

« 50 ans après la parution du livre d’Henri Charrière, le public pourra découvrir le parcours hors normes de ce bagnard. Des supports différents seront présentés, en plusieurs lieux sur l’île Royale, pour permettre au public de mieux saisir, à travers ce destin particulier, l’histoire du bagne de Guyane » indique l’association AGAMIS.

Il s’agira également d’un « week-end de découverte cinématographique » avec en journée deux projections du documentaire « Cayenne-Hollywood » et en soirée deux projections du film « Papillon » de F.J. Schaffner (1973) « suivies de débats avec des spécialistes afin de

permettre au public de mieux décrypter le film sous l’angle cinématographique et historique ».

Une messe de bénédiction sera célébrée dans la chapelle de l’île Royale, Notre Dame Immaculée du Salut, qui a bénéficié de de plusieurs campagnes de restauration et le public aura accès « à l’intérieur de la chapelle et aux coulisses du musée de l’île avec la présentation de quelques objets historiques et de films d’archives ».

Plus d’informations auprès de l’Association pour Gérer l’Architecture et le Musée des Iles du Salut (AGAMIS) qui vise à « valoriser le patrimoine historique et le patrimoine naturel des Îles du Salut et proposer au public des animations culturelles de qualité » : contact [dot] agamis [at] gmail [dot] com