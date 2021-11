7es Rencontres Photographiques : comment être amazonien-ne ?

La relation à l’autre est interrogée tous les jours depuis qu’on nous demande de nous protéger d’autrui, porteur potentiel d’un virus mortel. L’association La tête dans les Images et son directeur artistique Karl Joseph ont décidé de réfléchir à cette thématique lors de la 7e édition des Rencontres photographiques de Guyane qui s’ouvre ce mercredi 3 novembre. Tout cela dans le cadre exceptionnel de l’Amazonie, si près si loin de nos regards embués par l’urbanisation, l’assimilation et l’acculturation. « Les fruits de l’arrangement tragique », première exposition de la 7e biennale Les rencontres photographiques de Guyane qui se déroulera du 3…