Suppléance à la CTG : la délégation de fonction mise en place permet à Gabriel Serville de continuer de signer des délibérations

Absent depuis trois mois pour raisons de santé, le président de la Collectivité territoriale de Guyane a mis en place une suppléance de son pouvoir exécutif, via une délégation de fonction au profit de son 1er vice-président Jean-Paul Fereira, son successeur direct dans l’ordre hiérarchique des élus territoriaux. Selon le Code général des collectivités territoriales, cette organisation permet législativement à Gabriel Serville de continuer de signer des actes et des délibérations. Malgré les attaques politiques et judiciaires, la majorité se veut rassurante quant au bon fonctionnement de la collectivité unique dont les larges compétences impactent la vie quotidienne des Guyanais….

