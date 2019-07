Copa América : une finale Brésil – Pérou

Les deux équipes ont battu respectivement l’Argentine et le Chili en demi-finale.

Le « Superclásico » entre les équipes les plus prestigieuses du continent, celle du Brésil, pays-hôte de la Copa América 2019, et celle de l’Argentine, finaliste en 2015 et 2016 contre le Chili, a eu lieu mardi 02 juillet à Belo Horizonte pour la première demi-finale.

Portée par son public et par son bouillant capitaine Dani Alves âgé de 36 ans, la Canarinha brésilienne voulait faire oublier l’humiliante défaite subie dans le même stade face à l’Allemagne en 2014 en demi-finale de Coupe du monde et elle s’est imposée face à l’Albiceleste argentine de Lionel Messi grâce aux 2 buts inscrits par les attaquants Gabriel Jesús et Roberto Firminho.

La seconde demi-finale qui s’est déroulée mercredi 03 juillet à Porto Alegre a donné lieu au « Clásico del Pacífico » entre le Chili et le Pérou, la Roja chilienne partant favorite en tant que double tenante du titre face à une sélection péruvienne dont le dernier succès en Copa América remonte à 1975.

Mais les Chiliens ont été dominés par des Péruviens offensifs et efficaces qui ont inscrit 2 buts en première période et ont porté l’estocade dans les arrêts de jeu avec un 3e but inscrit par leur capitaine Paolo Guerrero âgé de 35 ans.

Résultats des demi-finales :

Brésil – Argentine : 2 – 0

Chili – Pérou : 0 – 3

La finale de la 46e Copa América opposera le Brésil et le Pérou dimanche 07 juillet à 17h (Guyane) au mythique stade Maracaña de Rio de Janeiro.

Le match pour la troisième place (« petite finale » ou « finale des perdants ») entre l’Argentine et le Chili aura lieu samedi 06 juillet à 16h.