Copa América : les tableaux des quarts de finale

A l’issue des matches de groupe huit équipes sont qualifiées pour les quarts de finale de la Copa América 2019 qui se déroule au Brésil jusqu’au 07 juillet.

Résultats des matches de groupe :

Brésil – Bolivie, 14 juin à 21h30 : 3 – 0

Pérou – Venezuela, 15 juin à 16h : 0 – 0

Argentine – Colombie, 15 juin à 19h : 0 – 2

Paraguay – Qatar, 16 juin à 16h : 2 – 2

Uruguay – Equateur, 16 juin à 19h : 4 – 0

Japon – Chili, 17 juin à 20h : 0 – 4

Bolivie – Pérou, 18 juin à 18h30 : 1 – 3

Brésil – Venezuela, 18 juin à 21h30 : 0 – 0

Colombie – Qatar, 19 juin à 18h30 : 1 – 0

Argentine – Paraguay, 19 juin à 21h30 : 1 – 1

Uruguay – Japon, 20 juin à 20h : 2 – 2

Equateur – Chili, 21 juin à 20h : 1 – 2

Pérou – Brésil, 22 juin à 16h : 0 – 5

Bolivie – Venezuela, 22 juin à 16h : 1 – 3

Colombie – Paraguay, 23 juin à 16h : 1 – 0

Qatar – Argentine, 23 juin à 16h : 0 – 2

Chili – Uruguay, 24 juin à 20h : 0 – 1

Equateur – Japon, 24 juin à 20h : 1 – 1

Classement des groupes :

Groupe A : le Brésil, 1er avec 7 points, et le Venezuela, 2e avec 5 points, se qualifient pour les 1/4 de finale, de même que le Pérou, meilleur 3e avec 4 points. La Bolivie, bonne dernière du groupe avec 3 défaites et 0 point, est éliminée de la compétition.

Groupe B : la Colombie, 1re avec 3 victoires et 9 points, se qualifie haut la main pour les 1/4 de finale, en compagnie de l’Argentine, 2e avec 4 points. Le Paraguay, 2e meilleur 3e, se qualifie aussi tandis que le Qatar, dernier du groupe (1 point), est éliminé.

Groupe C : l’Uruguay termine premier (7 points) après sa belle victoire (but de Cavani) contre le Chili qui se qualifie également pour les 1/4 de finale. Le Japon et l’Equateur se sont neutralisés lors du dernier match et sont tous deux éliminés.

Dates et horaires (en Guyane) des quarts de finale :

Jeudi 27 juin à 21h30 : BRESIL – PARAGUAY

Vendredi 28 juin à 16h : ARGENTINE – VENEZUELA

Vendredi 28 juin à 20h : COLOMBIE – CHILI

Samedi 29 juin à 16h : PEROU – URUGUAY