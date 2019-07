Copa América : les demi-finalistes

Brésil, Argentine, Chili et Pérou se sont qualifiés pour les demi-finales de la Copa América qui se déroule au Brésil jusqu’au 07 juillet.

Au cours du premier quart de finale disputé jeudi 27 juin le Brésil a été tenu en échec (0-0) durant le temps réglementaire par le Paraguay pourtant qualifié in extremis à l’issue des matches de groupe et il a fallu les tirs aux buts pour les départager, une séance remportée sur le score de 4 buts à 3 par le pays-hôte de la compétition.

Le second quart de finale opposant vendredi 28 juin le Venezuela et l’Argentine a été gagné 2 buts à 0 par l’équipe de Lionel Messi, à la tête d’une Albiceleste qui confirme son regain de forme après un début de tournoi inquiétant et qui mardi prochain affrontera son grand rival brésilien dans le choc annoncé des demi-finales de cette 46e Copa América.

Le troisième quart de finale a opposé vendredi 28 juin la Colombie, auréolée de trois victoires en phase de groupes, et le Chili, double tenant du titre après ses succès en Copa América en 2015 et 2016, qui ont terminé le temps réglementaire sur un score vierge et ont dû recourir aux tirs aux buts, le Chili s’imposant 5 à 4 et se qualifiant pour les demi-finales.

Le dernier quart de finale a opposé samedi 29 juin l’Uruguay, qui sortait d’une victoire contre le Chili en phase de groupe, et le Pérou, laborieusement qualifié malgré une lourde défaite contre le Brésil, mais les Uruguayens se sont fait surprendre par les Péruviens et à l’issue d’un score vierge dans le temps réglementaire ceux-ci l’ont emporté 5 tirs aux buts à 4.

Résultats des quarts de finale :

Brésil – Paraguay : 0 – 0 (4 – 3 aux tirs aux buts)

Venezuela – Argentine : 0 – 2

Colombie – Chili : 0 – 0 (4 – 5 aux tirs aux buts)

Uruguay – Pérou : 0 – 0 (4 – 5 aux tirs aux buts)

Tableau des demi-finales (heure de Guyane) :

Brésil – Argentine : mardi 2 juillet à 21h30

Chili – Pérou : mercredi 3 juillet à 21h30