La 46e édition du tournoi de foot sud-américain se déroule du 14 juin au 07 juillet au Brésil.

Compétition internationale de football la plus ancienne du monde – elle a été organisée pour la première fois en Argentine en 1916, la Copa América voit s’affronter 10 sélections nationales d’Amérique du Sud et 2 pays invités.

Les deux dernières éditions ont été remportées par le Chili, en 2015 (il était le pays-hôte) et 2016 (le tournoi avait lieu pour la première fois hors d’Amérique du Sud, aux Etats-Unis).

La Copa América 2019, concomitante de la Coupe du monde féminine de football organisée en France du 07 juin au 07 juillet, a lieu au Brésil qui n’a plus accueilli le tournoi depuis 1989.

Cette 46e édition de la Copa América verra la participation des 10 équipes nationales membres de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL): Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Pérou, Paraguay, Uruguay et Venezuela.

La Guyane française, le Suriname et le Guyana ne participent pas à la Copa América car bien que situés en Amérique du Sud ces pays font partie de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF).

Les 2 autres équipes participantes à l’édition 2019 de la Copa América sont le Japon (dont c’est la 2e participation) et le Qatar (où aura lieu la prochaine Coupe du monde en 2022), pays invités membres de la Confédération Asiatique de Football.

Parmi les 12 équipes en lice cette année, 3 ont déjà été championnes du monde, à savoir le Brésil (5 titres), l’Argentine et l’Uruguay (2 titres chacun), des sélections qui ont également remporté à de nombreuses reprises la Copa América.

5 équipes figurent également parmi les 15 meilleures du monde dans le classement établi par la Fédération internationale de football association (FIFA) : Brésil (3e), Uruguay (6e), Argentine (11e), Colombie (12e) et Chili (15e).

Le pays-hôte de la 46e Copa América évoluera sans son capitaine déchu Neymar, l’attaquant du Paris Saint-Germain visé par des accusations d’agression sexuelle ayant été blessé lors du dernier match de préparation contre le Honduras (remporté 7-0).

Le Brésil fait néanmoins partie des favoris de ce tournoi qu’il a remporté à 8 reprises (la dernière en 2007), à l’instar de son grand rival l’Argentine (14 fois vainqueur), de l’Uruguay (15 titres), du Chili et de la Colombie.

Les 12 équipes en lice sont réparties dans 3 groupes :

Groupe A : Bolivie, Brésil, Pérou, Venezuela

Groupe B : Argentine, Colombie, Paraguay, Qatar

Groupe C : Chili, Equateur, Japon, Uruguay

Les 26 matches de la compétition auront lieu dans 5 villes et 6 stades brésiliens : Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Porto Alegre (Arena do Grêmio), Río de Janeiro (Estádio Maracanã), Salvador da Bahía (Arena Fonte Nova) et São Paulo (Arena Corinthians et Estádio Morumbi).

Le match inaugural de la Copa América 2019 opposera le Brésil et la Bolivie vendredi 14 juin à São Paulo et la finale aura lieu le dimanche 7 juillet à Rio de Janeiro. Tous les matchs seront diffusés en direct par les chaines de télévision BeIN Sports et TV Globo.

LE CALENDRIER DE LA COPA AMERICA 2019 :

Les dates et horaires (heure de Guyane) des matchs de groupe :

Brésil – Bolivie : 14 juin à 21h30

14 juin à 21h30 Pérou-Venezuela : 15 juin à 16h

15 juin à 16h Argentine – Colombie : 15 juin à 19h

15 juin à 19h Paraguay – Qatar : 16 juin à 16h

16 juin à 16h Uruguay – Equateur : 16 juin à 19h

: 16 juin à 19h Japon – Chili : 17 juin à 20h

: 17 juin à 20h Bolivie – Pérou : 18 juin à 18h30

: 18 juin à 18h30 Brésil – Venezuela : 18 juin à 21h30

: 18 juin à 21h30 Colombie – Qatar : 19 juin à 18h30

: 19 juin à 18h30 Argentine – Paraguay : 19 juin à 21h30

: 19 juin à 21h30 Uruguay – Japon : 20 juin à 20h

: 20 juin à 20h Equateur – Chili : 21 juin à 20h

: 21 juin à 20h Pérou – Brésil : 22 juin à 16h

: 22 juin à 16h Bolivie – Venezuela : 22 juin à 16h

22 juin à 16h Colombie – Paraguay : 23 juin à 16h

: 23 juin à 16h Qatar – Argentine : 23 juin à 15h

: 23 juin à 15h Chili – Uruguay : 24 juin à 20h

: 24 juin à 20h Equateur – Japon : 24 juin à 20h

Les dates des phases finales :

Quarts de finale : 27, 28 et 29 juin

Demi-finales : 2 et 3 juillet

Match pour la 3e place : samedi 6 juillet

Finale : dimanche 7 juillet