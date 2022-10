Ultime débat tendu entre Bolsonaro et Lula

Ils ont eu de vifs échanges à deux jours du second tour de l’élection présidentielle au Brésil.

L’ancien président (2003-2010) de gauche Luiz Inácio Lula Da Silva et le président d’extrême-droite sortant Jair Messias Bolsonaro au pouvoir depuis 2019 se sont affrontés de manière virulente ce vendredi soir 28 octobre lors du débat télévisé organisé par TV Globo.

S’accusant sans cesse de mentir et multipliant les propos dégradants ou insultants, on peut douter de leur capacité à avoir convaincu les électeurs indécis et les abstentionnistes qui pourraient décider de l’issue d’une élection particulièrement incertaine et polarisée.

L’écart les séparant au premier tour disputé le 2 octobre (48,4% des voix pour Lula, 43,2% pour Bolsonaro) est resté stable selon les sondages, à prendre en compte toutefois avec d’autant plus de prudence qu’ils avaient largement sous-estimé le score du président sortant.

Alors que ces derniers mois Jair Bolsonaro a fait peser le doute avec insistance sur le respect des résultats de l’élection en cas de défaite, il a déclaré hier après le débat télévisé qu’à l’issue du second tour il acceptera le verdict des urnes.

156 millions d’électrices et d’électeurs doivent décider ce dimanche 30 octobre qui sera le président de la République fédérative du Brésil à compter de janvier prochain pour un mandat de quatre ans.