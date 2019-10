Trudeau reste au pouvoir au Canada

Le Parti libéral du Premier ministre sortant Justin Trudeau est en recul mais conserve une majorité relative à l’issue des élections législatives disputées ce lundi.

Triomphalement élu en 2015 après une décennie de gouvernement conservateur et disposant à la Chambre des communes d’une majorité absolue de 177 sièges sur 338, le fringant Premier ministre aujourd’hui âgé de 47 ans a vu son étoile pâlir progressivement en raison de contradictions politiques et d’une série de scandales.

Justin Trudeau a pu tout de même se prévaloir d’un bilan solide reposant sur de nombreuses réformes : hausse des impôts des plus aisés, amélioration de la couverture sociale, réduction de la pauvreté, instauration d’une taxe carbone, légalisation du cannabis, réconciliation avec les peuples autochtones, accueil de milliers de réfugiés, renégociation de l’ALENA, accord commercial avec l’UE…

S’il enregistre un recul à l’issue du scrutin législatif disputé ce lundi 21 octobre, le Parti libéral reste donc la première formation politique du pays devant le Parti conservateur et il dispose à présent d’une majorité parlementaire relative de 156 sièges, ce qui va permettre à Justin Trudeau de rester à la tête du gouvernement fédéral pour un second mandat de quatre ans.

Le Premier ministre devra toutefois composer et nouer des alliances avec d’autres formations politiques comme Les Verts et surtout le Nouveau Parti Démocratique situé à gauche du Parti libéral et qui réalise une percée, ou le Bloc québécois qui prône l’indépendance de la « Belle province » francophone et qui a connu une forte progression lors de ces élections.

Alors que les sondages les donnaient au coude à coude avec les Conservateurs et laissaient entrevoir un scrutin très serré, les Libéraux s’en sortent bien mieux qu’ils ne le redoutaient mais après une campagne électorale marquée par de fortes tensions et une polarisation inédites au Canada, Justin Trudeau devra désormais gouverner de manière plus consensuelle.