Suriname : saisie record de cocaÃ¯ne

Selon divers médias, au moins 2300 kilos de cocaïne destinés au marché français, en passant par la Guadeloupe, ont été saisis par la police hier dans le port de Paramaribo. La cargaison était dissimulée dans la cargaison d’un bateau, dans divers conteneurs de riz destinés à l’exportation.

Le procureur général Roy Baidjnath Panday a confirmé la nouvelle ce matin via la station de radio surinamaise ABC. Il pense qu’il s’agit de la plus grande saisie de drogue de l’histoire du Suriname.

« C’est une quantité très importante, en tout cas, bien au-dessus de mille à au moins deux mille. « […] »pour mémoire la plus grande saisie avait un poids d’environ 1600 à un peu plus de 1600 kg de cocaïne. Donc, c’est plus que ce poids » a annoncé le procureur général Roy Baidjnath Panday qui n’a pas encore indiqué si la capture avait été réalisée avec une coopération étrangère.

Les médias ont rapporté qu’un chef d’entreprise exportateur de riz avait été arrêté dans le district de Nickerie, dans l’Ouest du pays.

Par Ank Kuipers, correspondante au Suriname