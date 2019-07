« Medellín lance sa Quatrième révolution industrielle », sur RFI

Radio France Internationale raconte la manière dont « la Colombie aspire à être le cœur de la Quatrième révolution industrielle en Amérique latine depuis la ville de Medellín » autrefois tristement célèbre pour la violence liée au trafic de cocaïne.

« L’objectif est ambitieux : faire de Medellín la capitale des sciences, des technologies et de l’innovation d’Amérique du Sud en l’intégrant dans un réseau mondial financé et géré par le FEM, le Forum économique mondial. Le réseau compte la ville de San Francisco, la Chine, le Japon et l’Inde » explique la journaliste Najet Benrabaa, correspondante de RFI dans la très dynamique métropole colombienne.

« Cela fait plusieurs années que le concept de Quatrième révolution industrielle résonne à travers le globe. Il s’agit d’un nouveau modèle d’architecture mondiale, la « globalisation 4.0 » qui est déjà en train de transformer nos vies, notre mode de consommation et notre travail. Cette révolution serait le prolongement de la révolution numérique et de sa rencontre avec d’autres technologies ».