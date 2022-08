Lula se pose en rassembleur

L’ancien président brésilien candidat à un nouveau mandat était interviewé ce jeudi 25 août dans le cadre du Jornal Nacional de TV Globo.

Avec douze à quinze points d’avance dans les sondages sur son principal adversaire le président d’extrême-droite sortant Jair Bolsonaro interviewé lundi dernier dans le journal télévisé le plus suivi au Brésil, Luiz Inácio Lula Da Silva est le favori de l’élection présidentielle d’octobre prochain.

L’ex-président de gauche, fondateur et leader du Parti des Travailleurs (PT), a notamment été interrogé ce jeudi sur les affaires de corruption qui ont émaillé ses deux mandats à la tête du pays (2003-2010) et celui de sa dauphine et successeure Dilma Roussef destituée en 2016.

Lula a reconnu qu’étant donné que des personnes mises en cause l’ont confessé « on ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu de corruption » sous les gouvernements du PT, tout en proclamant sa volonté de voir de tels faits dénoncés et les coupables punis s’il revenait à la tête du pays.

Sur les thèmes économiques, Lula a concédé que des erreurs avaient été commises durant la présidence de Dilma Rousseff marquée par une récession, mais il a affirmé qu’il est possible de retrouver la croissance, de créer des emplois et d’améliorer les conditions de vie de la population.

Pour appuyer sa crédibilité dans le domaine économique Lula s’est appuyé sur « l’expérience » de son candidat à la vice-présidence, l’ancien gouverneur du puissant Etat de São Paulo Geraldo Alckmin, qui fut longtemps l’un de ses principaux adversaires politiques.

Le choix comme colistier de cette personnalité influente de la droite modérée correspond à la stratégie d’alliances électorales de Lula et il l’a présenté hier comme une démonstration de sa capacité à rassembler les Brésiliens et d’œuvrer à l’apaisement du pays.

Lula a établi une distinction entre « la polarisation », dans le cadre de laquelle les opposants politiques sont respectés car considérés comme des « adversaires », et « l’incitation à la haine » qui amène à les traiter comme des « ennemis ».

Le leader historique de la gauche brésilienne en lice pour un nouveau mandat de quatre ans a souligné que son objectif aujourd’hui est de « vaincre l’antagonisme du fascisme et de l’ultra-droite » incarnés à ses yeux par Jair Bolsonaro et ses partisans.