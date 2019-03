Le Brésil signe un accord spatial avec les Etats-Unis

Cet accord devrait permettre aux Etats-Unis d’utiliser le Centre de Lancement d’Alcântara situé au Nord-Est du Brésil.

Selon des déclarations faites au quotidien brésilien O Estado de São Paulo par Sérgio Amaral, ambassadeur du Brésil à Washington, l’accord vise à « lancer depuis la base d’Alcântara des fusées de plus grande capacité, de plus grande portée et qui puissent être utilisées à des fins commerciales, surtout pour le lancement de satellites ».

Cet accord, qui prévoit la protection des contenus technologiques étatsuniens utilisés lors des lancements et inclut la « non-prolifération de technologies à usage dual » civil et militaire, doit permettre de développer des partenariats entre entreprises du secteur spatial des deux pays selon le diplomate brésilien.

Située dans l’Etat du Maranhão au Nord-Est du Brésil, la base d’Alcântara (photo de Une) permet de réaliser d’importantes économies de carburant grâce à sa proximité avec l’équateur et elle intéresse de longue date les dirigeants des Etats-Unis et les entreprises du secteur aérospatial de ce pays.

Le nouvel accord fait suite à celui qui avait été conclu par les gouvernements des deux pays en 2000 puis rejeté par le Parlement brésilien le considérant alors comme portant le risque d’une ingérence des Etats-Unis et d’une atteinte à la souveraineté nationale du Brésil.

Le nouveau « partenariat avec les Etats-Unis dans l’exploitation commerciale du centre spatial d’Alcântara » a été conclu pour un an et devrait être présenté officiellement à Washington lors de la visite que le président brésilien Jair Bolsonaro rendra à son homologue étatsunien Donald Trump le 19 mars prochain.