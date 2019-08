Amazonie : le Brésil décline l’aide du G7

Les autorités brésiliennes refusent les 20 millions de dollars proposés par les dirigeants du G7 pour lutter contre les incendies qui ravagent les forêts amazoniennes.

« Ces moyens seront peut-être plus pertinents pour la reforestation de l’Europe » a déclaré ce lundi Onyx Lorenzoni, numéro 2 du gouvernement du président d’extrême-droite Jair Bolsonaro.

« Il a beaucoup à faire chez lui et dans les colonies françaises » a-t-il aussi affirmé à propos du président français, ajoutant que « le Brésil est une nation démocratique, libre et n’a jamais eu de comportements colonialistes et impérialistes comme c’est peut-être l’objectif du Français Macron ».

Jair Bolsonaro lui-même a indiqué qu’il ne pouvait « accepter qu’un président, Macron, lance des attaques déplacées et gratuites contre l’Amazonie, ni qu’il déguise ses intentions derrière l’idée d’une ‘alliance’ de pays du G7 pour ‘sauver’ l’Amazonie, comme si c’était une colonie ».

Le ton ne cesse de monter et les noms d’oiseaux volent depuis plusieurs jours entre les autorités brésiliennes et le président français à la suite de l’initiative prise par ce dernier d’évoquer les incendies de forêt en Amazonie lors du sommet du G7 qui a eu lieu ce week-end à Biarritz dans le Sud-Ouest de la France (Guyaweb du 23/08/2019).

A l’issue du sommet ce lundi 26 août ont été annoncées une « initiative pour l’Amazonie » et une aide de 20 millions de dollars aux pays de la région destinée à envoyer des bombardiers d’eau pour lutter contre les incendies qui ravagent actuellement leurs forêts et sont provoqués par les effets combinés de la sécheresse et d’une déforestation en très forte augmentation.

« Personne n’a besoin d’une nouvelle initiative sur l’Amazonie » a répliqué le chef de la diplomatie brésilienne Ernesto Araujo en précisant qu’il y a déjà des mécanismes « pour financer le combat contre la déforestation et pour reforester », alors que la Norvège et l’Allemagne, principaux contributeurs du Fonds Amazonie lancé en 2008 sous l’égide de l’ONU, viennent pourtant de suspendre leurs financements pour protester contre la politique environnementale du gouvernement Bolsonaro accusé de favoriser la déforestation (Guyaweb du 17/08/2019).

Ce dimanche la ministre des Outre-mer et des élus guyanais avaient aussi suggéré la création d’un fonds international chargé de « lancer des actions de lutte concrètes (…) contre les feux de forêt et pour le reboisement » de l’Amazonie, une proposition dénoncée en Guyane comme « un acte de communication » montrant l’incohérence entre le discours et les actes des autorités françaises (Guyaweb du 26/08/2019).