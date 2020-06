Vers la fin de l’ère Bouterse au Suriname

Le président sortant au pouvoir depuis 10 ans a perdu les élections législatives du 25 mai dernier.

Le VHP (Parti de la Réforme Progressiste), principale force d’opposition dirigée par l’ancien ministre Chan Santokhi, est arrivé en tête du scrutin en remportant 20 des 51 sièges de l’Assemblée nationale, le parlement unicaméral surinamais.

Le NDP (Parti National Démocratique) du président de la République Dési Bouterse (photo de Une) a subi un net recul et n’est arrivé qu’en 2e position avec 16 sièges contre 26 dans la Chambre sortante.

Il est suivi de l’ABOP (Parti de la Libération Générale et du Développement) dirigé par l’ancien chef rebelle noir-marron Ronnie Brunswjik qui en obtient 8, les sièges restants se répartissant entre les autres forces politiques du pays.

La large victoire du VHP ouvre la voie donc à l’élection de Chan Santokhi à la présidence de la République pour un mandat de cinq ans par l’Assemblée nouvellement élue qui entrera en fonctions en août prochain.

A la tête d’une coalition formée par le VHP, l’ABOP et deux petits partis, Chan Santokhi devrait en effet atteindre le seuil des deux tiers (33 sur 51) des voix des parlementaires nécessaire pour être élu chef de l’Etat, Ronnie Brunswjik devenant vice-président.

Cependant, une semaine après le scrutin du lundi 25 mai la situation reste incertaine et tendue car le NDP de Dési Bouterse conteste toujours les résultats – ils n’ont pas été officiellement proclamés – et demande un recomptage des bulletins de vote.

Surnommé « le Shérif », l’ancien ministre de la Police et de la Justice Chandrikapersad dit Chan Santokhi (61 ans) s’est illustré par sa détermination dans la lutte contre la corruption et le crime organisé, en particulier le trafic de cocaïne dont le Suriname est une plaque tournante.

Désiré dit Dési Bouterse (74 ans) quant à lui est un personnage controversé, au Suriname comme à l’étranger. Auteur de deux coups d’Etat, il a été à la tête du régime militaire dans les années 1980 et durant la guerre civile contre les rebelles Noirs-Marrons de l’Est du Suriname alors dirigés par Ronnie Brunswijk (1986-1992).

Condamné par contumace aux Pays-Bas en 1999 et 2000 pour trafic de drogue, Dési Bouterse est revenu au pouvoir au Suriname par la voie des urnes en 2010 et il a été réélu à la présidence de la République en 2015 pour un second mandat de cinq ans (Guyaweb du 26/05/2015).

Mis en cause pour son implication directe dans la torture et l’assassinat d’opposants politiques à Paramaribo en décembre 1982, Dési Bouterse a d’abord bénéficié d’une amnistie votée en 2012 par le Parlement mais celle-ci a été invalidée par la justice et il n’a pu empêcher la tenue d’un procès à l’issue duquel un tribunal militaire l’a condamné à vingt ans de prison en novembre 2019 (Guyaweb du 30/11/2019).

Cette lourde condamnation a pesé dans l’élection du 25 mai dernier de même que la situation économique très dégradée du Suriname, le pays ne bénéficiant plus du soutien financier du Venezuela dirigé par Nicolás Maduro avec qui le président surinamais entretient de longue date des relations étroites.

La défaite électorale que vient de subir Dési Bouterse devrait le contraindre à quitter le pouvoir et lui faire perdre ipso facto le bénéfice de l’immunité attachée à la fonction présidentielle qui jusqu’à présent lui a permis d’échapper à la prison.