Copa América féminine de foot : les Brésiliennes sacrées championnes

Elles se sont imposées 1 but à 0 en finale face à la Colombie.

Le soutien de leur public n’aura pas suffi aux joueuses du pays-hôte de la compétition pour remporter cet ultime match joué samedi 30 juillet au stade Alfonso López à Bucaramanga dans le Nord-Est de la Colombie.

C’est grâce à un but marqué sur penalty à la 39e minute de jeu que les Brésiliennes se sont imposées, remportant ainsi leur 8e Copa América féminine sur les 9 éditions de l’histoire du tournoi.

Avec six victoires en six matchs, 20 buts marqués et aucun encaissé, les joueuses de la sélection nationale de football du Brésil réalisent un sans faute et confirment leur domination régionale.

Vice-championne pour la 3e fois, la sélection colombienne se qualifie elle aussi pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande et les Jeux olympiques de Paris en 2024.