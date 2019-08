Amazonie: manifestation en solidarité avec les peuples amazoniens

A l’appel du chef coutumier Eric Louis du village Kuwano soutenu par la Coalition Climat Guyane, une trentaine de personnes a manifesté mercredi devant le consulat général du Brésil à Cayenne contre la politique qualifiée d’ ”écocidaire” du Brésil et en “solidarité avec les peuples amazoniens”. Une délégation de cinq personnes a été reçue par la consule générale adjointe Christiane Aquino Bonomo qui a prôné “un dialogue constructif et positif” et a tenté de rassurer sur la politique environnementale de son pays. A l’initiative de cette manifestation rassemblant une trentaine de militants, le chef coutumier Eric Louis du village Kuwano…